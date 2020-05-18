Чавушоглу: После пандемии «ничто не будет таким, как прежде»

«Мир отныне будет другим. Ничто не будет таким, как прежде. Каждая страна будет стараться быть самодостаточной. Однако это будет невозможно, поэтому мы станем свидетелями регионализации», - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства, передает Anadolu.

По словам Чавушоглу, в постпандемический период «Турция будет одной из ключевых стран как в плане глобализации, так и регионализации».

Глава ведомства также рассказал, что на фоне пандемии Турция получила запросы из 135 стран на поставку медоборудования, 81 из этих обращений было удовлетворено.