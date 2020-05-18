Представьте себе, читатель, следующую ситуацию. Джо Байден, кандидат в президенты от демократов, нарушит свое обещание избрать в напарницы даму и отдаст предпочтение экс-президенту и своему бывшему боссу Бараку Обаме. В случае такой «рокировочки» (по форме, но не по духу) вроде той, что совершили Владимир Путин и Дмитрий Медведев в 2011 году, у Дональда Трампа просто не останется шансов на победу. Обама был и остается чрезвычайно популярным в Америке. Его рейтинг, свидетельствует агентство AP, составляет 57 процентов, в то время как у Байдена он 41 процент, а у Трампа - 40.

Увы, такое невозможно, Конституция США такие рокировки запрещает - бывший президент не может возвращаться вновь в Белый дом ни в каком качестве. Но, тем не менее, столичная The Washington Post выносит в заголовок вопрос: «Лучший напарник для Джо Байдена? Президент, которому он служил».

Барак Обама после более трех лет отсутствия на национальной сцене вновь ворвался в большую политику. И сделал это настолько стремительно, что о нем сейчас говорят больше, чем о Байдене.

Как уже сообщал haqqin .az, Обама выступил с разгромной критикой политики Трампа и его действий по отражению пандемии коронавируса. «Эта пандемия окончательно опровергла убеждение, что очень много людей во власти знают, чем они занимаются, - сказал Обама. – Многие из них даже не притворяются, что отвечают за что-либо».

Обама выступил перед выпускниками 2020 года - традиция, давно существующая в Америке. Сначала его аудиторией были выпускники 74 колледжей, где учатся в основном темнокожие студенты, затем он обратился к выпускникам американских университетов. 6 июня нация ждет его последнего, третьего послания. Но главная идея обращения Обамы к молодому поколению ясна: тому нужно взять инициативу в свои руки, чтобы поменять порочный курс страны.

Обама ни разу не назвал Трампа по имени, но совершенно ясно, что критика относится прежде всего к нему. И эти обращения бывшего президента были исключительно болезненно восприняты нынешним хозяином Белого дома.

Как пишет The New York Times, «никто другой не раздражает Трампа больше, чем Барак Обама». Участие Трампа в президентской кампании 2016 года, считает газета, во многом было спровоцировано его неприятием предшественника. У Обамы есть все, чего Трамп полностью лишен: он интеллектуал, отличный оратор, искусный политик и хладнокровный человек. Кроме всего прочего, он темнокожий, что не помешало ему не только занять высший пост в стране, но и стать политической звездой - честь, которой никогда не было у Трампа. И придя к власти, неистовый Дональд, известный своими расистскими убеждениями, начал шаг за шагом уничтожать наследие Обамы, будь то политика в сфере здравоохранения или нормализация в отношениях с Кубой и Ираном.

Ему что-то удалось, но далеко не все. А сейчас, вполне возможно, Обама нанесет ему на выборах ответный удар.

Барак Обама не скрывает, что хочет участвовать, хотя, разумеется, и не напрямую, в нынешних выборах. Он не только поддержал Джо Байдена, но его участие уже заметно укрепило не самый сильный голос кандидата, вынужденного из-за карантина работать из подвала своего дома в штате Делавэр.

Надо признать, что такой дуэт экс-президента и бывшего вице-президента довольно редкая для Америки вещь. Джордж Буш-младший поддержал кандидатуру республиканцев - Митта Ромни на выборах 2008 года, но этим дело и ограничилось. В 2000 году кандидат от демократов Альберт Гор намеренно дистанцировался от Билла Клинтона из-за шумного скандала вокруг последнего, связанного с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Как полагают многие аналитики, это стало причиной потери им значительной части голосов почитателей Клинтона.

Но сейчас, в условиях острого кризиса и общей хаотичной ситуации в стране, старые стереотипы уже не действуют, и активисты Демпарии призывают их отбросить.

Трамп понимает, что активное вмешательство Обамы в избирательный процесс значительно усиливает позиции Байдена. Не случайно именно Барак Обама стал в последние дни главной мишенью президента. С одной стороны, он вынужден обороняться. «Реакция президента Трампа на коронавирус была беспрецедентной и спасла жизни американцев», — утверждают в его администрации. (Хороша забота, если смертность от коронавируса в Америке - самая высокая в мире, более 90 тысяч!).