Трамп рассказал, каким лекарством защищается от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает лекарство от малярии — гидроксихлорохин — для профилактики коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По словам хозяина Белого дома, он принимает этот препарат полторы недели по одной таблетке в день. Трамп отметил, что посоветовался по поводу этого лекарства с врачом, и тот одобрил его решение принимать таблетки. Глава американского государства заявил, что слышал много хорошего об этом препарате.

Американский лидер сообщил, что каждые несколько дней он сдает тесты на коронавирус, и пока все они были отрицательными. Трамп добавил, что у него нет симптомов заболевания.