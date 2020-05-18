Министр юстиции созвал коллегию: «Обеспечить полное исполнение судебных решений» официоз
Исполнение функций органов юстиции, вытекающих из поручений, данных президентом Ильхамом Алиевым на проводимых им совещаниях и мероприятиях, в особенности указания, связанные с деятельностью правоохранительных органов, были обсуждены на заседании коллегии под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова. К тому же, были определены конкретные меры. Об этом, как сообщает haqqin.az, говорится в специальном пресс-релизе Министерства юстиции Азербайджана.
На основании решения коллегии в целях доведения до сведения структурных и местных органов юстиции требований главы государства было поручено проведение совещаний посредством видеоконференции в режиме особого карантина.
В связи с этим 18 мая в Министерстве юстиции было проведено совещание в формате видеоконференции с участием заместителей министра Эльдара Нуриева и Тогрула Мусаева, руководителей исполнительной и пробационной службы министерства, местных и региональных органов юстиции.
На мероприятии было подчеркнуто всестороннее устойчивое развитие страны под руководством президента, прогрессивные реформы во всех областях, проводимые в соответствии с современными вызовами, а также важная деятельность первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой в реализации мер, направленных на социально-экономическое развитие и благосостояние населения.
Были доведены до внимания строгие требования президента, заявившего, что гражданин Азербайджана находится в центре государственной политики, выдвинутые перед правоохранительными органами, об углублении реформы в правоохранительной системе, обеспечении верховенства закона, справедливости принимаемых решений и удовлетворенности граждан, патриотизме и профессионализме кадров, их привязанности к народу и государству.
На совещании было отмечено, что в соответствии с поручениями президента проводятся последовательные реформы по совершенствованию системы юстиции и судебной системы, осуществляются комплексные меры по исполнению указа президента «Об углублении реформ судебно-правовой системы» от 3 апреля 2019 года.
Была продолжена практическая работа по повышению эффективности исполнения судебных решений, в том числе приговоров, не связанных с лишением свободы, которые играют важную роль в обеспечении правосудия.
65% из более чем 861 000 исполнительных документов были исполнены в прошлом году, физическим и юридическим лицам возмещено 1,74 миллиарда манатов.
По исполнению требований о выплате алиментов заявителям было выплачено 143,5 миллиона манатов. В то же время в условиях нынешней пандемии был обеспечен доступ граждан к органам юстиции, должникам была предоставлена возможность оплачивать алименты и осуществлять другие исполнительные платежи в режиме онлайн или посредством терминалов, также обеспечены родительские права – общение с ребенком посредством видеосвязи.
В то же время к более 3 200 осужденным, приговоренным к ограничению свободы и другим наказаниям, были применены электронные браслеты, уделяя при этом внимание эффективному исполнению наказаний, альтернативных лишению свободы.
Были также подчеркнуты меры, принятые для укомплектования кадрового корпуса исполнительных и пробационных служб, важность применяемых инноваций в целях облегчения рабочих возможностей. Сообщено, что в рамках "Года добровольцев" в 2020 году привлечены к деятельности в этих службах более 300 добровольцев.
В то же время были отмечены недостатки в деятельности местных органов, подчеркнуто беспокойство, вызванное жалобами и сигналами, полученными от граждан во время приемов на местах, а также на горячие линии. Было отмечено, что некоторые сотрудники органов исполнительной власти и службы пробации пренебрегали своими служебными обязанностями, стали причинами волокиты, допустили другие недостатки и правонарушения. За прошлый год 22 сотрудника были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 8 человек были исключены из органов юстиции или уволены, материалы, собранные касательно трех лиц, были отправлены в прокуратуру.
На совещании было поручено руководствоваться требованиями президента к правоохранительным органам в деятельности органов юстиции, соблюдать правила этического поведения, обеспечивать оказание услуг гражданам на должном уровне, а также быть более чуткими к обращениям граждан в условиях нынешней пандемии.
Также были даны указания обеспечить своевременное и полное исполнение судебных и других решений, усилить требовательность и контроль над деятельностью подведомственных органов, повысить прозрачность и участие общественности в этой области, даны поручения, связанные с повышением чувства ответственности и профессионализма сотрудников, другие конкретные указания.