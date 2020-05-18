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Исполнение функций органов юстиции, вытекающих из поручений, данных президентом Ильхамом Алиевым на проводимых им совещаниях и мероприятиях, в особенности указания, связанные с деятельностью правоохранительных органов, были обсуждены на заседании коллегии под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова. К тому же, были определены конкретные меры. Об этом, как сообщает haqqin.az, говорится в специальном пресс-релизе Министерства юстиции Азербайджана. На основании решения коллегии в целях доведения до сведения структурных и местных органов юстиции требований главы государства было поручено проведение совещаний посредством видеоконференции в режиме особого карантина.

В связи с этим 18 мая в Министерстве юстиции было проведено совещание в формате видеоконференции с участием заместителей министра Эльдара Нуриева и Тогрула Мусаева, руководителей исполнительной и пробационной службы министерства, местных и региональных органов юстиции. На мероприятии было подчеркнуто всестороннее устойчивое развитие страны под руководством президента, прогрессивные реформы во всех областях, проводимые в соответствии с современными вызовами, а также важная деятельность первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой в реализации мер, направленных на социально-экономическое развитие и благосостояние населения. Были доведены до внимания строгие требования президента, заявившего, что гражданин Азербайджана находится в центре государственной политики, выдвинутые перед правоохранительными органами, об углублении реформы в правоохранительной системе, обеспечении верховенства закона, справедливости принимаемых решений и удовлетворенности граждан, патриотизме и профессионализме кадров, их привязанности к народу и государству. На совещании было отмечено, что в соответствии с поручениями президента проводятся последовательные реформы по совершенствованию системы юстиции и судебной системы, осуществляются комплексные меры по исполнению указа президента «Об углублении реформ судебно-правовой системы» от 3 апреля 2019 года. Была продолжена практическая работа по повышению эффективности исполнения судебных решений, в том числе приговоров, не связанных с лишением свободы, которые играют важную роль в обеспечении правосудия.