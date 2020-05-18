Ученые предупредили о катастрофичной смертности от COVID-19

Согласно прогнозу ученых Вашингтонского университета, если в США и в других странах мира не начать более активную борьбу с эпидемией, количество умерших может достичь катастрофических объемов.

По данным исследования, уровень смертности от COVID-19 в США уже составляет 1,3%, в то время как от обычного гриппа этот показатель равен 0,1%. Статистика основана на данных по смертности из 33 штатов, говорится в статье журнала Health Affairs.

По прогнозам исследователей, если к концу 2020 года в США будет инфицировано столько же людей, сколько во время эпидемии гриппа в 2018-2019 годах (35,5 миллиона человек), то от COVID-19 умрет почти 500 тысяч человек, передает Лента.ру. При этом новый коронавирус более заразен, чем вирус гриппа. По самому оптимистичному прогнозу, за год инфицированными окажется 20 процентов населения США, число смертей может достигнуть от 350 тысяч до 1,2 миллиона.