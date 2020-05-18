После выборов, на которых, по официальным итогам, победил действующий глава государства Ашраф Гани с результатом 50,64%, бывший премьер-министр Абдулла Абдулла, которому насчитали почти 40%, отказался считать себя побежденным, заявив о массовых фальсификациях. 9 марта оба кандидата провели церемонию инаугурации, объявив себя президентами и указав, что полномочия оппонента ничтожны.

Однако сложная ситуация в стране вынудила обоих политиков сделать шаги навстречу друг другу. Дело в том, что для Афганистана критически важно достигнуть договоренности с движением Талибан, долголетняя война с которым не оставляет надежд на развитие. Для Талибана Гани не обладает необходимым авторитетом, он считается «марионеткой Вашингтона». Тут как раз и пригодится уважение, которым пользуется в стране Абдулла Абдулла, и его немалый опыт.

Политик таджикского происхождения, Абдулла был министром иностранных дел еще в период с 2001 по 2006 год. Потом он несколько раз выдвигал кандидатуру на президентских выборах, но каждый раз ему не везло, и он проигрывал. Так было и в 2009 году, и в 2014 году. Во втором случае ему противостоял тот же Ашраф Гани, причем в первом туре лидировал Абдулла Абдулла. Тогда тоже пришлось отдельно договариваться о разделе власти, и Гани стал президентом, а правительство досталось Абдулле.

В этот раз первый пост в стране также отошел Ашрафу Гани, а Абдулла Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, что позволит ему вести переговоры с Талибаном. Кроме того, он получит право назначить в правительство такое же число министров, как и президент.

Шаги по выходу из политического кризиса тут же похвалил госсекретарь США Майк Помпео, специально приезжавший в Афганистан, чтобы помирить соперничающих лидеров. У него тогда ничего не вышло, и американцы поставили афганских политиков перед фактом, что страна не получит американскую помощь в один миллиард долларов, пока не появится стабильное правительство.

Примирение старых политических оппонентов произошло на фоне потрясения, которое испытал Афганистан, который, казалось, нельзя больше удивить насилием. Во время нападения террористов на родильное отделение больницы в Кабуле погибло 24 человека, в основном недавно родившие женщины. 18 детей остались сиротами, среди погибших – два ребенка, акушерка и полицейский. Ни одна из организаций не взяла ответственности за чудовищный теракт. Каковы бы ни были разногласия между политиками, главное – сделать невозможной ситуацию, когда происходят такие преступления. Пока в Афганистане это ни разу за последние десятилетия никому не удавалось.