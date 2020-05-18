Евросоюз: Израиль должен отказаться от аннексии палестинских территорий

Страны - члены Евросоюза убеждены, что властям Израиля следует отказаться от действий, которые могут привести к аннексии палестинских территорий. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы решительно призываем Израиль воздерживаться от любого одностороннего решения, которое привело бы к аннексии любой оккупированной палестинской территории, что противоречило бы международному праву", - цитирует ТАСС заявление.

В документе подчеркивается, что ЕС не согласится с изменением границ в случае отсутствия обоюдной договоренности между израильтянами и палестинцами.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений.