Американская армия располагает двумя самолетами X37B. Эти секретные машины служат разным целям, сегодня объятым ореолом тайны, и одна из них начала свою очередную миссию на околоземной орбите. Что интересно, самолет всего лишь во второй раз стартовал с мыса Канаверал, чтобы выполнять задачи в рамках действий американских Космических сил — US Space Force. Все сотрудники центра управления полетами United Launch Alliance были в защитных медицинских масках. В сообщениях для прессы особо подчеркивается, что здесь заботятся о здоровье всех занятых в проекте.

Это полет должен был начаться в субботу, но из-за плохих погодных условий старт ракеты-носителя Atlas V был перенесен на вторую половину дня воскресенья.

Ветер, нарушивший субботние планы, стих. Для старта были предусмотрены два десятиминутных «окна». 32 наземные службы, отвечающие за старт, после проверки дали свое «добро», и вторая попытка удалась, а сам старт с секретным грузом можно было наблюдать в прямом эфире в интернете.

Таким образом, X37B начал уже свою шестую миссию, каждая из которых была окружена туманом тайн. Так было и на этот раз.

Американская армия не хотела показывать отделение самолета от ракеты, потому что не хочет никаким образом выдавать деталей конструкции, а также заданий и места, в котором он будет выполнять на околоземной орбите. Информацию об этом опубликовало издание komputerswiat.

На счастье наблюдателей, не все аспекты миссии X37B являются секретными, так как машина выполняет эксперименты, которые передаются для общественного сведения.

Предполагается, что на этот раз их может быть рекордно много. Например, известно, что этот самолет проверит возможность направления солнечной энергии на Землю с помощью микроволн. Кроме этого, на борту будут проведены исследования, очерчивающие влияние излучения и космической среды на семена.

Пока не известно, как долго секретный самолет останется на орбите и когда самостоятельно осуществит посадку. Его возможности с этой точки зрения поистине впечатляющи: предыдущая миссия самолета-тайны длилась 780 дней!

Внешне X37B очень напоминает космические корабли многоразового использования - «шаттлы». Он построен корпорацией Boeing.

Запуск производился с помощью мощной двухступенчатой ракеты Atlas V – в ее первой ступени два двигателя Atlas Systems, во второй — один, Centaur Systems. Длина двух половин головного обтекателя 5 метров. Приземление, в отличие от «шаттлов», у X37B происходит без использования тормозящего парашюта.

Ну и, конечно, это беспилотный аппарат (во всяком случае, так следует из официальных видео, предоставляемых US Space Force — прим.авт.). На видеозаписях не видно никаких признаков наличия разных видов оружия. Скорее всего, цели у самолета X37B разведывательные и коммуникационные.

Старт его и вся миссия посвящены хэштегу #America Strong, столь любимому тезису президента Трампа. А в самом центре управления была открыта надпись памяти всех жертв коронавируса COVID-19 и всех, работающих на переднем крае борьбы с пандемией.

По мнению старшего вице-президента компании Boeing Space and Launch Джима Чилтона, сейчас лучшее время показать всему обществу ответ на вызовы во время пандемии, и запуск из серии #America Strong – свидетельство тому.