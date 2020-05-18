Международные наблюдатели ожидают, что новое соглашение будет прочнее, чем похожий договор между двумя афганскими политиками в 2014 году. И представляется, что для таких надежд есть все основания.

Во-первых, материальный стимул. Поскольку, когда в марте финансовая помощь Кабулу была приостановлена, в Вашингтоне заявили, что если Гани и Абдулла не умерят свои амбиции и не договорятся, то в 2021 году дотация афганскому правительству сократится еще на один миллиард. Право, два миллиарда стоят примирения.

Во-вторых, при всех разногласиях двух претендентов на высшую власть в Афганистане у них есть и мощный объединяющий мотив – угроза со стороны талибов. Которые, воспользовавшись расколом в Кабуле, смогут взять власть и без переговоров с официальными властями. В этом случае и Гани, и Абдулла вообще рискуют остаться ни с чем, если вообще останутся в живых.

Ну а в-третьих, как это и заведено у политиков всего мира, каждая из сторон, подписавших соглашение, рассчитывает обратить этот документ именно в свою пользу. Пост главы Высшего совета по национальному примирению для Абдуллы вполне может стать трамплином к президентскому креслу после завершения национального примирения. Конечно, премьером придется назначать кого-то из Талибана, но это вполне выгодный размен.

Да и для Ашрафа Гани, у которого этот срок пребывания в президентском кресле второй, а значит, и последний, «окно возможностей» остается открытым: если примирение состоится, то будут объявлены уже новые выборы в обновленной стране, участвовать в которых он вполне сможет. Если, конечно, договорится с руководством Талибана.

В соглашении есть еще один интересный момент. Бывший вице-президент страны, член команды Абдуллы, легендарный полевой командир Абдул Рашид Дустум, который провел четыре года в изгнании, станет, согласно подписанному сторонами документу, маршалом афганских вооруженных сил, членом Совета безопасности Афганистана и членом Высшего совета по национальному примирению.

С одной стороны, это приятная новость для Абдуллы Абдуллы, который к тому же получает право назначить своих сторонников в весьма важные министерства: внутренних дел, юстиции, экономики, сельского хозяйства, министерство по делам беженцев и министерство по делам границ и племен.

А с другой – интригующий поворот во внутриафганских раскладах. Поскольку у новоиспеченного маршала наверняка возникнет желание сыграть свою партию как в диалоге с талибами, так и в сложившемся балансе кабульских коридоров власти.

Через несколько минут после подписания соглашения Абдулла изменил свой профиль в твиттере, убрав статус «Президент Исламской Республики Афганистан». Однако это вовсе не означает его отказа от желания высшей власти.

Правда, теперь, после подписания соглашения между США и Талибаном, для этого ему придется привлечь к Кабулу активное внимание других внешних игроков – Китая, России, Индии, Пакистана и Узбекистана. Что, по сути, означает только одно – в ближайшем будущем вокруг Афганистана вновь развернется «Большая игра» со множеством международных участников.