Леон Вайнштейн в интервью haqqin.az о данных американской разведки: «Сотрудница лаборатории заразила своего бойфренда… И началось»
На днях Дональд Трамп перечислил возможные варианты возмездия Китаю за CОVID-19, как то финансовая компенсация за пандемию, повышение пошлин на китайский экспорт и даже полный разрыв со страной. Комментируя haqqin.az угрожающее заявление американского президента, Леон Вайнштейн прежде всего выразил уверенность, что США не расторгнут отношений с КНР, потому что в современном мире это практически невозможно. У Трампа, считает он, есть очень действенные механизмы воздействия на китайские власти...
Так в чем же США обвиняют Китай? Оказывается, как объяснил политолог, вовсе не в том, что там началась эпидемия коронавируса. И не в том, что китайцы сконструировали и забросили CОVID в другую страну. Дело в другом.
«В Китае действительно изучали вирусы, но изучали их и в других странах, в том числе и в США. В Штатах, кстати, через какое-то время эти работы свернули, так как Конгресс наложил на них запрет. Но в Великобритании, Франции и ряде других стран исследования продолжались. Основная же работа в этом направлении шла именно в научно-исследовательском институте в Ухане. Лондон, Париж и другие предоставляли китайцам различное оборудование, научную информацию, финансирование, с тем чтобы исследования не останавливались, так как с научной точки зрения они очень важны.
А проблема с пандемией возникла из-за того, что китайские исследователи не соблюдали протоколы безопасности, в частности не переодевались в спецодежду для работы в лаборатории, недостаточно обрабатывали руки после различных анализов и др. Уже известна женщина-лаборантка этого института, которая стала нулевым инфицированным, и то, как COVİD-19 вырвался наружу из уханьской лаборатории. Эта сотрудница затем заразила своего бойфренда, который имел отношение к известному рынку морепродуктов в Ухане, и далее все пошло по цепочке.
Но даже не это является предметом нынешних претензий Вашингтона к Пекину. Возмущение американцев вызвало то, что в то время как в провинции Хубей уже разразилась полномасштабная эпидемия и к китайцам стали обращаться зарубежные специалисты, чтобы выяснить какие-то особенности нового коронавируса, они принялись отчаянно врать. Уверяли, что вирус слабый, от человека к человеку не передается. Позже все-таки признались, что передается, но не воздушно-капельным, а контактным путем, через общую посуду и др.
Чтобы скрыть правду, китайцы даже оказали давление на ВОЗ, чтобы та успокоила весь мир - мол, ничего страшного нет, не нужно никаких карантинов, нет необходимости в закрытии границ и т.д. Два месяца подряд власти КНР, подобно КПСС во время Чернобыльской аварии в апреле 1986 года, утаивали истинные масштабы катастрофы. Помнится, тогда советские власти тоже говорили, что никакой радиации в Чернобыле нет, посылали в зону заражения солдат и т.д. Китай - такое же коммунистическое государство, построено по тому же принципу, что и СССР. Такая же закрытая страна, которая любую информацию о катастрофах просто скрывает. Вот и в случае с коронавирусом с сайта Уханьского института, к примеру, были стерты всякие значимые сведения, в том числе всякое упоминание о нулевом пациенте, той самой лаборантке.
Сегодня объединение шести разведок - США, Великобритании, Австралии, Канады и других стран сейчас располагают копией распоряжения министерства здравоохранения КНР, отправленного в этот Уханьский институт, где под угрозой сурового наказания категорически запрещается что-либо говорить о коронавирусе. КНР намеренно замалчивала информацию о высокой контагиозности, тяжелой клинике и другую специфичность COVİD-19.
В результате огромному числу зараженных людей никто не препятствовал летать во все концы мира. Эпидемию нового коронавируса, которую можно было бы локализовать и ликвидировать в рамках одной провинции или страны, власти Китая превратили во всемирную проблему – пандемию. Именно из-за этого обмана Трамп и другие лидеры стран сейчас настаивают на том, чтобы Китай понес наказание», - утверждает американский политолог.
Между тем КНР, как и ВОЗ, организация Всемирного эпидемиологического контроля, в свое время приняла обязательство, что в случае вспышки любой инфекции сразу, ничего не скрывая, осведомит об этом все страны мира, напоминает Вайнштейн. Но при этом цинично обманула всех, в результате которого сотни тысяч людей погибли, произошел глобальный социально-экономический кризис, мировая экономика потерпела ущерб в триллионы долларов.
«И что теперь можно сделать с Китаем?.. В практике международных законов ничего такого не прописано, чтобы можно было привлечь Пекин к правой ответственности. Нет такой юрисдикции, чтобы в подобных случаях можно было через международные организации конфисковать государственную недвижимость, корабли за границей и др. Нет и такого международного суда, куда могли бы обратиться родственники более 80 тысяч умерших от ковида американцев. Что касается ООН то я уже говорил и повторяю: это мертворожденная организация, которая неспособна решать международные проблемы», - утверждает эксперт.
Возможность все же наказать Пекин Вайнштейн, как и президент Трамп, видит в задействовании экономических механизмов возмездия. Первой таким образом уже официально спросила с КНР Япония. Токио объявил, что любая компания может продавать свои товары в Японии только в том случае, если они произведены в любой другой стране, кроме Китая. Япония даже собирается помочь своим компаниям с вывозом производства из Поднебесной, компенсируя, в том числе, расходы на переезд. А на китайские товары японцы будут накладывать новые, многократно увеличенные пошлины. Китай, естественно, уже постарался обойти эти правила: производители наклеивали на свою продукцию ярлык «Made in Vietnam», морем переправляли эти товары во Вьетнам и уже оттуда китайские корабли, простояв в порту пару часов, отправлялись к японскому берегу. На этой схеме китайцев, как говорится, поймали за руку.
«Сейчас в американском Конгрессе идет усиленная работа над пакетом предложений для американских и международных фирм, чтобы они ушли из Китая. Кстати, еще во время своей предвыборной кампании Трамп негодовал по поводу того, что США получают от такой тоталитарный страны, как Китай, жизненно необходимые товары, к примеру, 100% всех антибиотиков. Рупор компартии КНР газета «Жэньминь Жибао» даже предупредила Трампа, что его антикитайская риторика может привести к тому, что Китай перестанет поставлять в США свои антибиотики и другие лекарства и это дорого обойдется американскому здравоохранению. Это было весьма опрометчивым шантажом. США не та страна, с которой можно играть в такие игры. Теперь Вашингтон ведет подготовку производства всех товаров, которые влияют на жизнь государства, внутри страны. Все - от оборонной сферы до научной - должно производиться в США или в дружественных странах, к примеру Канаде, Англии и др. Пусть это будет стоить дороже, но государство будет доплачивать компаниям, чтобы население покупало их продукцию то тем ценам, которые были при китайском производстве», - говорит Вайнштейн.
Объем импорта товаров из Китая в США составлял почти 600 млрд долларов, но теперь, по прогнозам политолога, минимум треть всего будет производиться непосредственно в США. Остальное в других странах, но никак не в КНР. Кроме, того Трамп наложил пошлины, которые будут все время повышаться на все китайские товары и попросил американские фирмы отказаться от всего китайского, а покупать аналогичные товары, произведенные в других странах. Так что после очередного повышения пошлин на китайский экспорт продукция Малайзии, Южной Кореи, Мексики, Польши, Украины, Болгарии и других государств, которая проигрывала 2-3 цента по сравнению с китайской, окажется в выигрыше.
Таким образом Китай потеряет половину экспорта, который идет в США, Великобританию и Японию. Для китайской экономики это сокрушительное падение промышленности, конец коммунистической партии и той системы, которая у них сложилась. Самый страшный удар, более значительный, чем какие-то суда. И еще что касается денег, которые принадлежали американским пенсионным фондам федеральных работников и были частично вложены в китайские предприятия. Так вот, Трамп уже распорядился продать все их акции и перевести эти деньги в американские или предприятия дружественных государств. Так США вывели из китайской экономики миллиарды долларов.
А вот Евросоюз, как считает Вайнштейн, в этой игре ненадежный союзник. «Мы были свидетелями того, как быстро продаются лидеры Франции или Германии китайским или российским интересам. Даже если это идет вразрез с интересами их стран. Но США, Великобритания и Япония достаточно большая сила, чтобы наказать Китай за обман всего мира, из-за чего человечество было ввергнуто в коронавирусный кошмар», - уверен он.