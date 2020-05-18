Леон Вайнштейн в интервью haqqin.az о данных американской разведки: «Сотрудница лаборатории заразила своего бойфренда… И началось»

Беседовал Джейхун Наджафов, собкор 03:50

На днях Дональд Трамп перечислил возможные варианты возмездия Китаю за CОVID-19, как то финансовая компенсация за пандемию, повышение пошлин на китайский экспорт и даже полный разрыв со страной. Комментируя haqqin.az угрожающее заявление американского президента, Леон Вайнштейн прежде всего выразил уверенность, что США не расторгнут отношений с КНР, потому что в современном мире это практически невозможно. У Трампа, считает он, есть очень действенные механизмы воздействия на китайские власти...

Так в чем же США обвиняют Китай? Оказывается, как объяснил политолог, вовсе не в том, что там началась эпидемия коронавируса. И не в том, что китайцы сконструировали и забросили CОVID в другую страну. Дело в другом. «В Китае действительно изучали вирусы, но изучали их и в других странах, в том числе и в США. В Штатах, кстати, через какое-то время эти работы свернули, так как Конгресс наложил на них запрет. Но в Великобритании, Франции и ряде других стран исследования продолжались. Основная же работа в этом направлении шла именно в научно-исследовательском институте в Ухане. Лондон, Париж и другие предоставляли китайцам различное оборудование, научную информацию, финансирование, с тем чтобы исследования не останавливались, так как с научной точки зрения они очень важны. А проблема с пандемией возникла из-за того, что китайские исследователи не соблюдали протоколы безопасности, в частности не переодевались в спецодежду для работы в лаборатории, недостаточно обрабатывали руки после различных анализов и др. Уже известна женщина-лаборантка этого института, которая стала нулевым инфицированным, и то, как COVİD-19 вырвался наружу из уханьской лаборатории. Эта сотрудница затем заразила своего бойфренда, который имел отношение к известному рынку морепродуктов в Ухане, и далее все пошло по цепочке. Но даже не это является предметом нынешних претензий Вашингтона к Пекину. Возмущение американцев вызвало то, что в то время как в провинции Хубей уже разразилась полномасштабная эпидемия и к китайцам стали обращаться зарубежные специалисты, чтобы выяснить какие-то особенности нового коронавируса, они принялись отчаянно врать. Уверяли, что вирус слабый, от человека к человеку не передается. Позже все-таки признались, что передается, но не воздушно-капельным, а контактным путем, через общую посуду и др.

Чтобы скрыть правду, китайцы даже оказали давление на ВОЗ, чтобы та успокоила весь мир - мол, ничего страшного нет, не нужно никаких карантинов, нет необходимости в закрытии границ и т.д. Два месяца подряд власти КНР, подобно КПСС во время Чернобыльской аварии в апреле 1986 года, утаивали истинные масштабы катастрофы. Помнится, тогда советские власти тоже говорили, что никакой радиации в Чернобыле нет, посылали в зону заражения солдат и т.д. Китай - такое же коммунистическое государство, построено по тому же принципу, что и СССР. Такая же закрытая страна, которая любую информацию о катастрофах просто скрывает. Вот и в случае с коронавирусом с сайта Уханьского института, к примеру, были стерты всякие значимые сведения, в том числе всякое упоминание о нулевом пациенте, той самой лаборантке. Сегодня объединение шести разведок - США, Великобритании, Австралии, Канады и других стран сейчас располагают копией распоряжения министерства здравоохранения КНР, отправленного в этот Уханьский институт, где под угрозой сурового наказания категорически запрещается что-либо говорить о коронавирусе. КНР намеренно замалчивала информацию о высокой контагиозности, тяжелой клинике и другую специфичность COVİD-19. В результате огромному числу зараженных людей никто не препятствовал летать во все концы мира. Эпидемию нового коронавируса, которую можно было бы локализовать и ликвидировать в рамках одной провинции или страны, власти Китая превратили во всемирную проблему – пандемию. Именно из-за этого обмана Трамп и другие лидеры стран сейчас настаивают на том, чтобы Китай понес наказание», - утверждает американский политолог. Между тем КНР, как и ВОЗ, организация Всемирного эпидемиологического контроля, в свое время приняла обязательство, что в случае вспышки любой инфекции сразу, ничего не скрывая, осведомит об этом все страны мира, напоминает Вайнштейн. Но при этом цинично обманула всех, в результате которого сотни тысяч людей погибли, произошел глобальный социально-экономический кризис, мировая экономика потерпела ущерб в триллионы долларов. «И что теперь можно сделать с Китаем?.. В практике международных законов ничего такого не прописано, чтобы можно было привлечь Пекин к правой ответственности. Нет такой юрисдикции, чтобы в подобных случаях можно было через международные организации конфисковать государственную недвижимость, корабли за границей и др. Нет и такого международного суда, куда могли бы обратиться родственники более 80 тысяч умерших от ковида американцев. Что касается ООН то я уже говорил и повторяю: это мертворожденная организация, которая неспособна решать международные проблемы», - утверждает эксперт.