Количество заразившихся коронавирусом превысило 4.8 миллиона человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 19 мая превысило 4,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 4 804 167 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 90,3 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 318 тысяч пациентов, более 1,79 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,5 миллиона зараженных) и Россия (290,7 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Бразилия (255,4 тысячи). На четвертое место опустилась Великобритания (247,7 тысячи), замыкает пятерку Испания (231,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 90 353 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.