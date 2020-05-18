Цены на нефть продолжают расти: Brent выше 35 долларов

Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с 11 марта.

Поддержку рынку оказывает улучшение настроя трейдеров на фоне постепенного открытия экономик по всему миру, а также сигналы увеличения спроса при сокращении добычи.

"Отложенный спрос, введенные стимулы, а также историческое сокращение добычи способствуют росту оптимизма на рынке наряду с реальным повышением спроса на нефть", - отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 составляет $35,07 за баррель, что на $0,26 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты подорожали на $2,31 (7,1%), до $34,81 за баррель.