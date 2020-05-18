Накануне по инициативе Федеральной палаты адвокатов России состоялась международная научно-практическая видеоконференция на тему «Формирование цифровой экосистемы адвокатуры в Азербайджане, Беларуси и России с участием представителей ассоциаций адвокатов этих стран.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров в своем выступлении рассказал о том, что за последние два года произошла цифровизация адвокатуры, об электронном реестре, о внедрении в Азербайджане электронного судебного портала, использовании адвокатами электронной подписи, что стало возможным в контексте всесторонней поддержки со стороны государства модернизации, усиления роли и авторитета адвокатуры в Азербайджане в рамках проводимой в стране прогрессивной судебно-правовой реформы.

В своих выступлениях главы коллегий адвокатов трех стран отметили важность обмена опытом между странами, использования онлайн-технологий в период пандемии.

В свою очередь, руководитель аппарата президиума Коллегии Фархад Наджафов выступил с презентацией о возможностях электронного кабинета адвоката.

Затем преподаватель по информационно-коммуникационным технологиям в Университете ADA Эмин Алескеров рассказал о технических и эксплуатационных характеристиках мобильного приложения по оказанию правовых услуг LegalAid, которое увидит свет в скором будущем, ответил на многочисленные вопросы участников конференции.

А вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев проинформировал о применении программного обеспечения электронного назначения работ, проводимых за счет госсредств.