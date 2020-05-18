Азербайджанская нефть торгуется выше 36 долларов

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 18 мая составила 36,62 доллара за баррель, что на 4,35 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Trend.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 35,74 доллара за баррель, что на 3,88 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 34,76 доллара за баррель, что на 3,9 доллара больше предыдущего показателя.