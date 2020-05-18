Прокуратура о гибели продавщицы в Гяндже

10 мая работница продуктового магазина, расположенного на проспекте Н.Нариманова в городе Гянджа, Алиева Арзу Мубариз гызы (1997 г.р.) упала в шахту лифта магазина. Она была госпитализирована и скончалась 18 мая.

Как сообщили в прокуратуре Гянджи, по факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, проведены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причин происшествия и привлечению виновных лиц к ответственности.