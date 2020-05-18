В Израиле отменили обязательное ношение масок

Глава министерства здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн отменил обязательное ношение масок на улицах и в школах из-за экстремальной жары. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, надо серьезно относится к мерам защиты от коронавирусной инфекции, одна жара может быть также опасна.

«На основе рекомендаций специалистов я поручил генеральному директору минздрава подписать разрешение на нахождение без масок в школьных классах и в общественных местах», — сообщил Эдельштейн.

Так, теперь позволяется без масок находиться на улицах и на территориях школ, а также в помещениях без кондиционеров. Указ действует до 26 мая.