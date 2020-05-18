В Армении 218 новых больных коронавирусом

Количество граждан с выявленным коронавирусом в Армении достигло 5041 человек. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

За минувшие сутки число инфицированных возросло на 218 граждан.

Умерли от осложнений коронавируса 64 человека (на три больше, чем в предыдущий день). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 25.

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 2164. На лечении находятся 2788 человек.