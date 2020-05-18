Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве спецназовца

«В ходе следствия были проведены необходимые следственные мероприятия, в частности, допросы лиц, признанных потерпевшими по делу, осмотры места происшествия, следственный эксперимент, назначены судебно-медицинские, биологические, медико-криминалистические и баллистические экспертизы. Изъяты вещественные доказательства, совокупностью которых установлена причастность Атамбаева и Каната Сагымбаева (телохранитель экс-президента) к убийству Усенбека Ниязбекова (погибший сотрудник «Альфы») и покушению на убийство других потерпевших», – передает ТАСС сообщение генпрокуратуры Киргизии.

Ниязбеков был убит в августе прошлого года во время штурма резиденции бывшего главы киргизского государства в селе Кой-Таш Чуйской области. Адвокаты Атамбаева ставят под сомнение официальную версию о том, что боец «Альфы» погиб от пули, выпущенной со стороны защитников бывшего президента.