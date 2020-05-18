Почти 300 000 россиян заболели коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 9 263 случая заражения коронавирусом в 83 регионах и 115 летальных исходов, сообщил в своем Telegram-канале московский оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего на сегодня в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах, 2 837 летальных исходов и 76 130 случаев выздоровления. Полностью выздоровел за сутки 5 921 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает второе место в мире по числу заболевших, уступая только США, где зафиксировано более 1,5 млн случаев.