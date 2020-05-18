Спецоперация полиции в Балакене

Сотрудниками Балакенского районного отдела полиции проведена успешная операция по задержанию и привлечению к ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом и культивацией наркотических веществ. Об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Балакена, задержан подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений житель села Газма 52-летний Эльман Мамлиев. При обыске на земельном участке вокруг его дома была обнаружена теплица, где выращивались агротехническим методом 90 кустов конопли весом 25 кг 400 г, также обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 7 кг 185 г высушенной марихуаны.

В ходе другой операции были задержаны подозреваемые в хранении наркотических средств житель города Балакен Гахраман Байрамов и пассажиры управляемого им автомобиля "Хазар". При личном обыске у задержанных были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств героин и высушенная марихуана.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по соответствующим статьям УК, ведется следствие.