Отдел информации 12:46

Азербайджан увеличивает свое военное присутствие в стратегически важном регионе Нахчыван, оснащая Отдельную общевойсковую армию самыми современными, разрушительными системами вооружений высокой точности. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте американского исследовательского фонда Джеймстаун. Автор статьи Джан Касапоглу отмечает, что очередным свидетельством этого является размещение в Нахчыване современных 300 мм реактивных систем залпового огня TRG-300 Kaplan, которые были закуплены в Турции.

Эксперты фонда Джеймстаун заметили эти системы на видеоролике Минобороны Азербайджана, распространенном 2 мая, о переходе армии на летний режим. Автор статьи отмечает, что произведенный Roketsan, TRG-300 Tiger является последним вариантом турецкой MLRS класса 300 миллиметров. Он запускает довольно точную ракету с вероятностью круговой ошибки (CEP) менее десяти метров — благодаря функциям навигации, поддерживаемым системой глобального позиционирования (GPS) и системой инерциальной навигации (INS). С конфигурацией боеголовки в 105 килограммов ракеты Tiger имеют радиус действия до 120 километров и эффективный радиус около 70 метров, более тяжелая 190-килограммовая боеголовка (Блок-2) имеет дальность действия в 90 километров и эффективный радиус около 80 метров, что уже позволяет говорить о подавляющей огневой мощи. Обе конфигурации боеголовок допускают вариации с высокой взрывоопасностью и со стальными шариками. Такое оружие может наносить удары по концентрации войск противника, по особо важным целям, включая штабы, радарные станции, а также артиллерийские и ракетные системы.