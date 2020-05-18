Азербайджан разместил в Нахчыване новые высокоточные ракеты фото, видео
Азербайджан увеличивает свое военное присутствие в стратегически важном регионе Нахчыван, оснащая Отдельную общевойсковую армию самыми современными, разрушительными системами вооружений высокой точности. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте американского исследовательского фонда Джеймстаун.
Автор статьи Джан Касапоглу отмечает, что очередным свидетельством этого является размещение в Нахчыване современных 300 мм реактивных систем залпового огня TRG-300 Kaplan, которые были закуплены в Турции.
Эксперты фонда Джеймстаун заметили эти системы на видеоролике Минобороны Азербайджана, распространенном 2 мая, о переходе армии на летний режим.
Автор статьи отмечает, что произведенный Roketsan, TRG-300 Tiger является последним вариантом турецкой MLRS класса 300 миллиметров. Он запускает довольно точную ракету с вероятностью круговой ошибки (CEP) менее десяти метров — благодаря функциям навигации, поддерживаемым системой глобального позиционирования (GPS) и системой инерциальной навигации (INS).
С конфигурацией боеголовки в 105 килограммов ракеты Tiger имеют радиус действия до 120 километров и эффективный радиус около 70 метров, более тяжелая 190-килограммовая боеголовка (Блок-2) имеет дальность действия в 90 километров и эффективный радиус около 80 метров, что уже позволяет говорить о подавляющей огневой мощи. Обе конфигурации боеголовок допускают вариации с высокой взрывоопасностью и со стальными шариками. Такое оружие может наносить удары по концентрации войск противника, по особо важным целям, включая штабы, радарные станции, а также артиллерийские и ракетные системы.
Размещенные в Нахыване ракетные системы Kaplan способны точечно поражать цели в Армении и ее столице Ереване. Такие возможности азербайджанской армии предоставляли и ракетные системы «Касырга».
Также известно, что в Нахчыване размещены реактивные системы «Смерч» и закупленные у Израиля высокоточные ракеты Lora.
Джан Касапоглу пишет, что в случае начала широкомасштабных боев дислоцированная в Нахчыване Отдельная общевойсковая армия могла бы атаковать территорию Армении, чтобы отвлечь силы от операций в Карабахе. Вторым вариантом является наступление с целью оборвать связь Армении с силами сепаратистов в Карабахе.
По мнению автора, раньше такие варианты не воспринимались всерьез, однако ситуация изменилась после апрельских боев в Нагорном Карабахе.