Октай Ширалиев с трибуны ВОЗ рассказал о смертности от коронавируса в Азербайджане

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Всемирная ассамблея здравоохранения в ходе 73-й ежегодной сессии обсудила первые результаты борьбы человечества с пандемией коронавируса и наметила дальнейшие шаги в этой области. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, входе сессии, проходившей в формате видеоконференции принял участие и министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев. Всего на форуме приняли участие министры из 194 государств - членов ВОЗ и представители ряда международных структур.

Накануне сессии, как и в прошлом году, вновь проявились противоречия вокруг вопроса о приглашении или неприглашении на ассамблею Тайваня. В этом вопросе Азербайджанская сторона, согласно принципу “единого Китая”, выступила против участия Тайваня на ассамблее в качестве независимого государства. Также во время сессии был избран новый президент Всемирной ассамблеи здравоохранения - посол Кева Бейн (Багамские Острова). В ходе сессии выступил министр здравоохранения Азербайджанской Республики профессор Огтай Ширалиев. Выступивший в ходе сессии министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев рассказал участникам о мерах, предпринимаемых в Азербайджане по борьбе с коронавирусом. "Азербайджан предпринял своевременные строгие меры по борьбе с пандемией, в результате которых на сегодняшний день в стране с 10-миллионным населением переболело всего 3274 человек, из них 2015 выздоровело, смертность составила 1,2%. В одном из своих выступлений Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с призывом к народу: «Вместе мы сильны». Хочу отметить, что этот призыв актуален и на международном уровне. Только объединив усилия, выстроив целенаправленную, продуманную стратегию можно достичь успеха в борьбе с пандемией. Мы выражаем готовность и дальше сотрудничать с международными институтами и мировым сообществом. Уверен, что ценные идеи и предложения, высказанные сегодня главами делегаций, руководителями международных организаций будут способствовать нашей совместной борьбе с коронавирусом" - отметил министр. Председатель ассамблеи Кева Бейн, в свою очередь, отметила достижения человечества в области медицины и отметила необходимость объединения усилий для борьбы с эпидемией коронавируса.