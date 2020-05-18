Октай Ширалиев с трибуны ВОЗ рассказал о смертности от коронавируса в Азербайджане
Всемирная ассамблея здравоохранения в ходе 73-й ежегодной сессии обсудила первые результаты борьбы человечества с пандемией коронавируса и наметила дальнейшие шаги в этой области. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, входе сессии, проходившей в формате видеоконференции принял участие и министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев.
Всего на форуме приняли участие министры из 194 государств - членов ВОЗ и представители ряда международных структур.
Накануне сессии, как и в прошлом году, вновь проявились противоречия вокруг вопроса о приглашении или неприглашении на ассамблею Тайваня. В этом вопросе Азербайджанская сторона, согласно принципу “единого Китая”, выступила против участия Тайваня на ассамблее в качестве независимого государства. Также во время сессии был избран новый президент Всемирной ассамблеи здравоохранения - посол Кева Бейн (Багамские Острова).
В ходе сессии выступил министр здравоохранения Азербайджанской Республики профессор Огтай Ширалиев.
Выступивший в ходе сессии министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев рассказал участникам о мерах, предпринимаемых в Азербайджане по борьбе с коронавирусом.
"Азербайджан предпринял своевременные строгие меры по борьбе с пандемией, в результате которых на сегодняшний день в стране с 10-миллионным населением переболело всего 3274 человек, из них 2015 выздоровело, смертность составила 1,2%. В одном из своих выступлений Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с призывом к народу: «Вместе мы сильны». Хочу отметить, что этот призыв актуален и на международном уровне. Только объединив усилия, выстроив целенаправленную, продуманную стратегию можно достичь успеха в борьбе с пандемией. Мы выражаем готовность и дальше сотрудничать с международными институтами и мировым сообществом. Уверен, что ценные идеи и предложения, высказанные сегодня главами делегаций, руководителями международных организаций будут способствовать нашей совместной борьбе с коронавирусом" - отметил министр.
Председатель ассамблеи Кева Бейн, в свою очередь, отметила достижения человечества в области медицины и отметила необходимость объединения усилий для борьбы с эпидемией коронавируса.
"Последние 25 лет мы наблюдаем настоящий золотой век беспрецедентных достижений в области общественного здравоохранения. Мы смогли сократить детскую смертность на 47%, а материнскую на 45%. В том что касается распространения ВИЧ, СПИД, малярии и других заболеваний, то и здесь наблюдаются существенные достижения.
Вирус COVID-19 разразился на фоне появления новых технологий, и сейчас нам требуются новые знания, инновации, гибкость и продуманные межстрановые взаимодействия. Роль ВОЗ в эти кризисные времена напоминает всем нам о том, что мы живем в взаимосвязанном и взаимозависимом мире, где благополучие и здоровье зависит от обстоятельств и решений вне зависимости от уровня развития страны. Бактериальная и вирусная угроза распространяется очень быстро, ВОЗ должна действовать последовательно и решительно для того, чтобы обеспечить противодействие COVID-19. В то же время необходимо создать баланс для того, чтобы действовать в рамках мандата и для того чтобы нивелировать угрозы, которые угрожают выживанию миллионов людей, в частности лиц, которые страдают неинфекционными заболеваниями.
Я уверена, что мы сможем справиться с сегодняшними тяжелыми реалиями. Это позволит нам эффективно действовать и после прекращения пандемии COVID-19, а для этого нам необходимо ввести новый образ жизни, перенаправить и довести до максимума имеющиеся ресурсы, а также установить новый баланс между экономическим, психологическим и физическим благополучием наших обществ. Да, мы потеряли поколения пожилых граждан, и поэтому нам необходимо приложить еще больше усилий, для того чтобы защитить тех, кто выжили" - отметила председатель ассамблеи здравоохранения Кева Бейн в своей речи.