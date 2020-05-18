Центробанк аннулировал лицензию Standard Insurance

«Страховая компания Standard Insurance полностью потеряла свой капитал, не могла надежно осуществлять свою деятельность и нарушала права потребителей. Учитывая данные факты, Центробанк принял 19 мая решение аннулировать лицензию СК, назначить в нее временного администратора, а также обратился в суд для объявления компании банкротом», - цитирует Интерфакс-Азербайджан сообщение ЦБА.

В ЦБА отметили, что в результате проверки, проведенной в Standard Insurance, было выявлено, что совокупный капитал СК значительно ниже минимальных требований (5 млн манатов). «С компанией велись переговоры по поводу увеличения капитала, но акционеры не предоставили конкретный план действий. Компания работает с низкой эффективностью и завершала последние два года с убытком», - отметили в Центробанке.

Регулятор подчеркивает, что продолжит систематически контролировать финансовую устойчивость страхового сектора и соответствие поведения страховых компаний законодательству.

Standard Insurance действовала на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Компания предоставляла услуги по 28 видам обязательного и добровольного страхования.