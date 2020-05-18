Пандемия обрушила автомобильные рынки Европы

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 привела к масштабному обрушению европейских автомобильных рынков. В апреле в сравнении с тем же месяцем 2019 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС снизились на 76,3 процента, заявили в Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

По ее данным, это самый сильный месячный спад за все время ведения подобной статистики. За четыре первых месяца 2020 года показатель продаж снизился на 38,5 процента, пишет Deutsche Welle.

В статистику включены страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания.

Наиболее сильно упали продажи новых автомобилей в европейских странах, особенно пострадавших от пандемии и принявших наиболее строгие меры в борьбе с распространением коронавируса: в Италии (97,6 процента), Испании (96,5 процента), Бельгии (90,1 процента), Франции (88,8 процента), Ирландии (96,1 процента), а также Великобритании (97,3 процента). В Германии продажи автомобилей в апреле снизились на 61,1 процента.

Причиной обрушения автомобильного рынка стала практически полная остановка производства на несколько недель, а также закрытие дилерских центров из-за локдауна, отметили в ассоциации.