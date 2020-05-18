Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер умеренный южный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 13-16, днем 21-26, в Баку ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 765 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.
В некоторых горных районах днем ожидаются грозы, кратковременные дожди, возможен град. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 12-16, днем 25-30 градусов тепла, в горах 6-11, днем 17-22 градуса тепла.