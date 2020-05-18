У умерших от COVID-19 нашли серьезные осложнения

Коронавирус нового типа поражает не только дыхательные пути, но и другие органы и системы человека. К такому выводу пришли австрийские ученые и врачи, статью которых опубликовал научный журнал Annals of Internal Medicine.

В ходе своего исследования специалисты после вскрытия проанализировали состояние органов 11 пациентов, которые погибли от коронавирусной инфекции. Все они были достаточно пожилыми людьми (средний возраст – 80,5 лет), среди них было восемь мужчин и три женщины, пишет ТАСС.

"Несмотря на то, что массивное инфицирование коронавирусом начинается с поражения верхних дыхательных путей и тканей легких, патологическое воздействие на организм человека на этом не заканчивается. Вирус провоцирует развитие тромбоза легочных артерий и поражение других органов", – рассказал один из авторов работы, Михаэль Траунер из Венского медицинского университета.

"При массивной инфекционной атаке коронавируса мы встречаемся не только с поражением легких, но и с рядом тяжелейших расстройств, таких как тромбоз легочных артерий, почечная недостаточность, снижение функций печени, поджелудочной железы", – добавил соавтор исследования, профессор Университета имени Иоганна Кеплера Зигурд Лакс.