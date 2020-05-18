В Евлахе группа жителей, проживающих на территории, именуемой «Цыганский квартал», попыталась провести акцию протеста, нарушив карантинный режим. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск провели беседу с этими гражданами и отговорили их от намерения провести акцию.

«В последние дни в Евлахе выявлено 80 случаев заражения, причем 53 из них – среди жителей «Цыганского квартала». Поэтому въезд и выезд в квартал ограничены, территория контролируется полицией и военнослужащими Внутренних войск. Это сделано для пресечения роста инфицирования», - сказал он.

Эхсан Захидов добавил, что некоторые жители квартала попытались нарушить карантинный режим, но эта попытка была пресечена.