В Казахстане в Атырауской области на месторождении Тенгиз коронавирус выявлен у еще 142 человек, общее число заболевших COVID-19 достигло 689 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный оперативный штаб.

"Все заболевшие - работники подрядных компаний, прошедшие обязательный скрининг перед перевахтовкой и демобилизацией с месторождения. Все они госпитализированы в инфекционный стационар и получают лечение", - говорится в сообщении штаба.

Первый случай коронавируса на Тенгизском месторождении был зарегистрирован 8 апреля, когда у сотрудника одной из подрядных организаций обнаружили коронавирус. К началу мая коронавирусная инфекция была подтверждена у 160 рабочих, находившихся на месторождении.

Из-за распространения заболевания на Тенгизе ввели особый режим, запретив въезд и выезд транспортных средств, за исключением машин персонала, задействованного в обеспечении жизнедеятельности сотрудников. У вахтовых поселков установили блокпосты и организовали медицинский осмотр. Всех рабочих обязали проходить скрининг перед демобилизацией с месторождения.