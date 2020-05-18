Мамедъяров и Лавров обсудили ситуацию на азербайджано-российской границе

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Министры в соответствии с инструкциями, полученными после телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, обсудили ситуацию, связанную со скоплением граждан Азербайджана в Дагестане и шаги, которые должны быть предприняты в координации обеих стран для решения этой проблемы», - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по развитию двусторонних стратегических отношений, в том числе по расширению торгово-экономических связей.

В сообщении говорится, что министры провели обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.