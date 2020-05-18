Таможенники ответили на обвинения об армянских сигаретах в Азербайджане

На видео неизвестный мужчина утверждает, что в одном из магазинов в Сабирабадском районе приобрел сигареты армянского производства, и обвиняет таможенные органы в том, что они допустили ввоз табачной продукции на территорию страны.

Накануне ряд СМИ опубликовал видео о продаже на территории Азербайджана сигарет армянского производства. Об этом говорится в заявлении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

«Некоторые СМИ распространили видео, не обратившись за официальным комментарием в ГТК, а также отказались информировать таможенные органы об источнике видеозаписи для проведения расследования и подготовки соответствующего ответа. Несмотря на это, в ходе серьезного расследования, проведенного соответствующими структурами комитета в магазинах, оптовых и розничных пунктах продаж Сабирабадского и соседних районов, продажа табачных изделий армянского производства не была выявлена», - говорится в сообщении.

Госкомтаможни еще раз заявляет, что не может идти речи о каких-либо торговых связях между Азербайджаном и Арменией, и ввоз продукции, производимой в этой стране, строго запрещен. Следует отметить, что соответствующие структуры комитета регулярно распространяют информацию об этом и информируют общественность об обнаружении и уничтожении на таможенно-пропускных пунктах продукции армянского происхождения.

Госкомтаможни еще раз призывает все медиа-организации быть внимательными, не публиковать необоснованную, не нашедшую официального подтверждения информацию, не распространять что-либо, не изучив мнение противоположной стороны: "Те, кто распространяет информацию ложного и клеветнического характера, должны знать, что они несут ответственность перед законом".