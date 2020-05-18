В Баку усилили контроль над работой автобусов
С учетом роста пассажиропотока вследствие смягчения особого карантинного режима осуществляется ежедневный контроль над количеством автобусов на линии и интервалом их работы, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).
Согласно информации, утром и вечером к работе в направлениях с повышенным пассажиропотоком привлекаются на рейсовые и экспресс-линии дополнительные автобусы. Ежедневно в Баку выпускают на линии 1 820 автобусов, примерно 830 из них работают в направлениях пригородных сел и поселков. Впервые на линию были выпущены и около 20 автобусов длиной 18 метров.
В сообщении БТА также отмечается, что количество работающих в настоящее время автобусов на 15% выше по сравнению с летним сезоном, когда учебные заведения закрыты. Так, прошлым летом на фоне снижения общего пассажирского потока ежедневно выпускалось на линию около 1600 автобусов. Кроме того, перевозчикам, осуществляющим постоянные пассажироперевозки, дано указание выводить на линии максимальное количество автобусов и сократить интервал их работы.
В 1 400 автобусах установлены прозрачные перегородки во избежание физических контактов водителя с пассажирами, подчеркивается в сообщении.
Агентство еще раз призывает пассажиров носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию как на автобусных остановках, так и в самом транспорте.