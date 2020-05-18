В Баку усилили контроль над работой автобусов

С учетом роста пассажиропотока вследствие смягчения особого карантинного режима осуществляется ежедневный контроль над количеством автобусов на линии и интервалом их работы, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

Согласно информации, утром и вечером к работе в направлениях с повышенным пассажиропотоком привлекаются на рейсовые и экспресс-линии дополнительные автобусы. Ежедневно в Баку выпускают на линии 1 820 автобусов, примерно 830 из них работают в направлениях пригородных сел и поселков. Впервые на линию были выпущены и около 20 автобусов длиной 18 метров.