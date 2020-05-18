Китайские ученые заявили, что их лекарство остановит пандемию

Китайские ученые заявили, что работают над созданием нового лекарства на основе антител, которое может остановить пандемию коронавируса. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По словам директора центра передовых инноваций в области геномики Пекинского университета Санни Се, для разработки препарата используются нейтрализующие антитела из крови 60 выздоровевших пациентов. Ожидается, что лекарство сможет сократить время выздоровления и даже обеспечить краткосрочный иммунитет.

"Когда мы вводили нейтрализующие антитела инфицированным мышам, через пять дней вирусная нагрузка снижалась в 2,5 тысячи раз", - отметил Санни Се, добавив, что, если нейтрализующие антитела были введены животному до заражения, мышь оставалась здоровой.

Санни Се отметил, что клинические испытания препарата будут проводиться в Австралии и других странах, он должен быть готов к использованию в этом году. "Надеемся, что эти нейтрализующие антитела смогут стать специализированным лекарством, которое остановит пандемию", - заявил он.