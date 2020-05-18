Катарского миллиардера назвали самым влиятельным в мировом футболе

Президент французского клуба ПСЖ, миллиардер и бизнесмен из Катара Нассер Аль-Хелаифи возглавил список самых влиятельных персон в современном футболе, составленный France Football.

Отмечается, что Аль-Хелаифи оказался выше президента ФИФА Джанни Инфантино и обладателя пяти «Золотых мячей» португальца Криштиану Роналду, пишет агентство Fergananews.

Всего в рейтинге 50 фамилий, среди них футбольные агенты Жорже Мендеш и Мино Райола, глава Китая Си Цзиньпин, футболисты Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, тренеры Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, а также бизнесмены из России, Южной Кореи и Бахрейна.

Нассер Аль-Хелаифи – президент парижского футбольного клуба ПСЖ, председатель и генеральный директор медиакомпании beIN Media Group, у которой свыше 55 млн подписчиков. Также Аль-Хелаифи занимается подготовкой к чемпионату мира-2022 по футболу в Катаре.