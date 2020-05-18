Трамп - ВОЗ: противостояние продолжается

«Я видела это письмо. В настоящий момент у меня нет какой-либо реакции. Мы очень заняты с завершением повестки дня проходящей сейчас сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения», — цитирует ее ТАСС.

По словам Шаиб, в ВОЗ постараются разобраться с письмом главы США в течение дня. «Но сейчас внимание сосредоточено на продолжении работы Всемирной ассамблеи здравоохранения и ее завершении в наилучших возможных условиях», — заключила официальный представитель.

Ранее Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором глава Белого дома потребовал «масштабных и существенных улучшений» в течение 30 дней, пригрозив навсегда прекратить финансирование организации.