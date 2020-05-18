Спикер парламента Айдыну Мирзазаде: «А почему вы 30 лет молчали?»

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Айдын Мирзазаде пожаловался на нехватку времени для обсуждения повестки дня, сообщает Qafqazinfo.

«Нам есть что сказать. В зале более 40 новых депутатов. Они хотят выступить, но не могут воспользоваться техническими возможностями», - заявил депутат.

В ответ на это спикер Сахиба Гафарова возразила, что на обсуждение повестки выделяется 30 минут и это правило действует на протяжении 30 лет.

«Почему вы до этого молчали? Никто не может сказать, что я ему не предоставила возможность высказаться. Бывало, что обсуждения длились по 55 минут. Я учла ваше предложение, но опять же, почему вы об этом молчали столько времени?», - сказала она.