В Ливии турецкий дрон уничтожил комплекс «Красуха» видео
В Ливии войска Правительства национального согласия ликвидировали комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» российского производства.
Les forces de l'air de #GNA ont détruit un système de guerre électronique russe #Krasuhka que les milices #Haftar fournisssent des EAU en #Libye. pic.twitter.com/mvhys9nxau— Clash Report (@clashreport) May 18, 2020
Как пишет УНИАН, точечный удар с беспилотного летательного аппарата турецкого производства был нанесен по комплексу во время его движения по трассе.
Отмечается, что комлекс РЭБ был передан Объединенными Арабскими Эмиратами, поддерживающими боевиков Халифа Хафтара.
Система РЭБ находится на вооружении российской армии с 2014 года, она может осуществлять подавление различных целей на расстоянии в сотни километров.