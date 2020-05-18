Как пишет УНИАН, точечный удар с беспилотного летательного аппарата турецкого производства был нанесен по комплексу во время его движения по трассе.

Отмечается, что комлекс РЭБ был передан Объединенными Арабскими Эмиратами, поддерживающими боевиков Халифа Хафтара.

Система РЭБ находится на вооружении российской армии с 2014 года, она может осуществлять подавление различных целей на расстоянии в сотни километров.