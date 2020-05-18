В Испании отменят карантин для туристов

Обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в Испанию будет отменен в конце июня. Об этом сообщил министр транспорта страны Луис Абалос.

По его словам, такая мера будет способствовать восстановлению туризма. Карантин для въезжающих будут отменять после снятия ограничений на поездки внутри страны.

С 12 мая власти Испании ужесточили условия въезда в страну, обязав прибывающих из-за рубежа проходить обязательный карантин, на протяжении 14 дней оставаясь дома или в гостинице.