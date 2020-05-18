В Сирии арестовали счета и имущество двоюродного брата Асада

Министерство финансов Сирии издало распоряжение о предупредительном аресте всех счетов и имущества двоюродного брата президента Сирии Башара Асада — Рами Махлуфа, его жены и детей, сообщает Коммерсант.

Решение принято, чтобы гарантировать выплату сумм, которые требует с принадлежащей Махлуфу компании мобильной связи Syriatel Управление телекоммуникаций и почтовой связи Сирии. Речь идет о сумме 233,8 млрд сирийских фунтов (около $450 млн), которая должна была возместить разницу между первоначальным (авансовым) лицензионным сбором и фактическими доходами компании за последние пять лет. У государства есть также другие финансовые претензии к Рами Махлуфу.

17 мая Махлуф опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что власти потребовали от него отказаться от контроля над крупнейшим оператором мобильной связи в стране Syriatel, угрожая лишить компанию лицензии и наложить арест на ее счета.

Бизнес-империя Рами Махлуфа, включает в себя Syriatel, банки, строительные компании и торговые сети.