Пекин потребовал от Трампа перестать клеветать на Китай

Власти США постоянно выступают с необоснованными заявлениями, чтобы очернить репутацию Китая на фоне ситуации с пандемией коронавируса, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Отдельные американские политики должны прекратить попытки переложить собственные проблемы на плечи других и активизировать сотрудничество с мировым сообществом, объединив усилия в борьбе с пандемией», – передает его слова ТАСС.

Представитель МИД подчеркнул, что Белый дом должен обратить внимание на меры по ликвидации эпидемии в США.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум, пообещав прекратить финансирование организации, если она не выполнит его требования в течение 30 дней. В первую очередь, он потребовал продемонстрировать независимость структуры от Китая.