Ильхам Алиев: “Больше всего наших граждан эвакуировано из России”

“К сожалению, меры по смягчению режима карантина негативно сказались на количестве зараженных. Но сегодня ситуация полностью под контролем и все страны постепенно открываются, и даже те, в которых болезнь широко распространилась. Мы тоже постепенно открываемся, но полностью держим ситуацию под контролем”. Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению заявил президент Ильхам Алиев .

Глава государства отметил, что в настоящее время в Азербайджане 20 больниц работают только с больными коронавирусом.

«Готовы более 20 больниц, начато строительство еще 10 больниц модульного типа. Это даст нам дополнительные 2000 коек. Больницы полностью обеспечены медицинским оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких, в реанимациях достаточно свободных мест. Количество содержащихся на карантине напрямую связано с количеством людей, прибывающих из-за рубежа. Потому что прибывающих в страну людей мы помещаем на двухнедельный карантин», - сказал президент.

Ильхам Алиев добавил, что в страну в организованном порядке были эвакуированы свыше 20 тысяч граждан.

«Мы не можем делать это спонтанно. В организованном порядке, по графику было проведено распределение по странам: из какой страны и сколько граждан приедет в Азербайджан. Эта работа будет продолжаться в том же порядке. Больше всего граждан было эвакуировано из России. До сегодняшнего дня из России прибыло 6500 граждан Азербайджана и этот процесс продолжается. Но, как я уже сказал, в организованном порядке. Есть специальный портал Evə gedirəm и каждый должен зарегистрировать себя. Поэтому работа по эвакуации будет проводиться организованно», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что для людей, содержащихся на карантине, созданы прекрасные условия.

«Мы содержим их в 4-5 звездочных отелях. И я получаю много писем от людей, которые остаются на карантине. Мы сами начали производство масок, комбинезонов и дезинфекционных средств. Эти комплексные меры смогли защитить нас от большой беды. В нынешних условиях, когда идет процесс смягчения, основным фактором будет ответственность граждан. Я хочу еще раз сказать, чтобы граждане осознавали эту ответственность. Пандемия не закончилась, вирус не исчез. Поэтому каждый должен осознавать свою ответственность, защищать себя и своих близких», - сказал глава государства.