Путин о пандемии коронавируса: Ничего подобного... еще не было

Нынешняя ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, уникальна, причем не только для России, но и для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает РИА Новости, Путин подчеркнул, что ситуация «отражается на всех сферах». Поэтому решения по поддержке тоже уникальны. «Ничего подобного на нашей с вами памяти еще не было», — сказал глава российского государства.

По его словам, принимаемые сейчас решения также уникальны, ничего подобного раньше не делалось никогда, и никогда не использовали «такие огромные ресурсы» для поддержки.