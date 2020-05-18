Новое дело Генпрокуратуры: подготовка к убийству должностных лиц и полицейских

Генпрокуратура распространила сообщение об аресте личного охранника председателя ПНФА Али Керимли - Ниямеддина Ахмедова. По информации haqqin.az, в сообщении ведомства говорится, что Ниямеддин Ахмедов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье УК 214-1 (финансирование терроризма), суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Отметим, что Ниямеддин Ахмедов является личным телохранителем лидера ПНФА Али Керимли.

В ходе расследования было установлено, что Ниямеддин Ахмедов получал денежные средства от одного из лидеров зарубежного экстремистского центра Габиля Мамедова, который готовил теракты и открыто призывал к терроризму на территории Азербайджана. Габиль Мамедов уклонился от ответственности за преступления, совершенные в 2015-2017 годах в Азербайджане по присвоению чужого имущества в крупных размерах и покинул страну. Г.Мамедов получил убежище на территории Германии.

Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры установило, что Габиль Мамедов создал группу из единомышленников, ранее судимых за конкретные уголовные преступления, и с целью нарушения общественной безопасности в Азербайджане, совершения терактов и создания паники распространял провокационные ролики в соцсетях. В частности, в 2019 году он распространил в соцсетях видеоролики с призывами организации вооруженных массовых акций, к убийству во время этих акций должностных лиц, в том числе сотрудников полиции, а также сжигать их дома.

В связи с указанными фактами Г.Мамедов был заочно арестован решением суда и объявлен в розыск. Ему было предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК, осуществляются соответствующие юридические процедуры по его экстрадиции в Азербайджан.