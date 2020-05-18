В сообщении БТА говорится, что в ходе акции на территории центров обмена транспорта, остановках и в автобусах гражданам раздаются медицинские маски. К ним прилагаются также разработанные TƏBİB правила по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте и торговых центрах, брошюры с инструкциями по изготовлению тканевых масок.

В ближайшие дни акции по раздаче масок в общественном транспорте будут продолжены. Ежедневно в утренние и вечерние часы пик волонтеры будут раздавать маски и брошюры пассажирам на остановках, где наблюдается большой пассажиропоток.