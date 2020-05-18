Арестован еще один телохранитель Али Керимли

Согласно информации, член ПНФА Саид Мамедзаде был арестован по обвинению в нанесении ножевых ранений. В оппозиционной партии заявили, что Саид Мамедхаде был одним из телохранителей Али Керимли.

Глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов подтвердил агентству информацию об аресте Саида Мамедзаде. По его словам, мужчина обвиняется в нанесении ножевых ранений человеку на своей автомойке.

При этом Эхсан Захидов отметил, что ранее Мамедзаде был судим за похищение человека, а во второй раз - за разбой.

Сейчас ему предъявлено обвинение по ст. 221.3 - хулиганство, решением суда он арестован на три месяца.

Напомним, что ранее Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовного дела в отношении другого телохранителя Али Керимли Ниямеддина Ахмедова. Он был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье УК 214-1 (финансирование терроризма).