В Китае снова заболело 127 человек, а 100 миллионов изолировали

Карантин ввели в городе Шулань в провинции Ляонин и столице одноименной провинции Цзилинь. По данным South Chinа Morning Post, в Ляонин обнаружили три случая заражения, в Цзилине − 34. Всего в Цзилине выявлено 127 случаев.

Жилые дома, в которых находятся люди с подозрением на COVID-19, закрыли на карантин. Чтобы купить товары первой необходимости, каждые два дня на улицу может выходить один человек из семьи. При этом он должен вернуться домой не позднее, чем через два часа после выхода.

В провинции Цзилинь закрыли школы, остановили транспорт и железнодорожное сообщение. Жители, которые хотят уехать, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус – его необходимо сделать минимум за двое суток до отправления.

В Шулане уволили шестерых чиновников, включая главу местного отделения Коммунистической партии Китая.

Чиновники из сферы здравоохранения пока не могут точно сказать, что стало причиной новой вспышки. По их предположениям, COVID-19 могли завезти люди, вернувшиеся из России − провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с российским Приморьем.

Впервые COVID-19 обнаружили в китайском городе Ухань в конце 2019 года. О том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми, врачи сообщили только 20 января 2020 года. С тех пор инфекция распространилась на 188 стран.