В Армении отказываются от госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19

Власти Армении откажутся в ближайшие дни от госпитализации носителей коронавируса с бессимптомной и легкой формой течения болезни, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Арсен Торосян, передает РИА Новости.

"Через несколько дней сотни наших граждан с положительными результатами теста на коронавирус, у которых нет симптомов или симптомы выражены очень слабо, вернутся домой из мест изоляции, а граждане с новыми диагностированными случаями коронавирусной инфекции не будут изолироваться в гостиницах или больницах", - написал министр в Facebook.

По его словам, домашний надзор над такими пациентами "ляжет на плечи" сотрудников первичного звена здравоохранения - медработников городских поликлиник, сельских амбулаторий и центров здоровья, как прежде это делалось при острых респираторных заболеваниях со слабой симптоматикой.

"Это изменение обусловлено двумя обстоятельствами. Первое – числом граждан с положительными результатами тестов, которое растет с каждым днем. Второе - изменением стратегии ведения бессимптомных случаев с точки зрения оптимального использования коек и других ресурсов", - отметил министр.

Напомним, что в Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на сегодня, выявлен 5041 случай заражения, излечились 2164 пациента, 64 человека скончались. С 18 мая полностью возобновлена работа общественного транспорта, открыты места торговли, объекты общепита предоставляют услуги также в закрытых помещениях, действуют спортзалы, открыты для посещений достопримечательности, запланирован ряд других послаблений.