131 новый больной коронавирусом в Азербайджане. Один скончался их стало 1279
В Азербайджане выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом, 143 человека вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
Оперативный штаб также сообщает о смерти пациента 1949 г.р.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 3518 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2198 человек вылечились, 41 скончался, 1279 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 41 из них тяжелое, 59 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.