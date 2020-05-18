Жизнь после пандемии: Ректор МГИМО назвал четыре сценария

Как пояснил Торкунов, в МГИМО с 1970-х годов существует школа сценарного анализа, в которой в текущий период рассматривают в том числе прогнозы, связанные с пандемией.

Специалисты МГИМО рассматривают четыре сценария развития событий в мире после пандемии коронавируса, сказал в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.

«Первый сценарий — избыток ресурсов и высокий уровень сотрудничества. Представим, что кризис в мировой экономике преодолевается сравнительно быстро, новые технологии... обеспечивают быстрые темпы роста, а в ходе борьбы с пандемией ключевые игроки приобретают новый опыт сотрудничества.

Американо-китайские отношения приходят к равновесию, основанному на взаимных экономических интересах. Удается сохранить преимущества глобализации, в том числе за счет обмена активами между крупнейшими экономическими игроками. Экономический рост позволяет постепенно сокращать неравенство. Стабилизируется внутриполитическая ситуация в США, американская внешняя политика становится менее импульсивной... Такой сценарий можно было бы назвать «новой глобализацией».

Второй сценарий подразумевает мир в условиях недостатка ресурсов при низком уровне сотрудничества.

«Мировая экономика в стагнации, американо-китайские отношения в кризисе. Растущее неравенство на фоне шока от пандемии, с которой многие государства справились плохо, обостряет социальные конфликты, – продолжил Торкунов. – Мы это видели в последнее десятилетие: американское движение Occupy Wall Street, французские «желтые жилеты», электоральные успехи на выборах «несистемных политиков» справа или слева, рост национализма и скептицизма в отношении традиционных интеграционных структур».

Он подчеркнул, что эти тенденции проявлялись еще до вспышки коронавируса, а во время пандемии многие проблемы только усиливаются: «социальные низы» не могут получить медицинскую помощь, нарастает конфликтность и беспорядок в международной системе, санкции становятся «инструментом хищнической экспроприации». Такой сценарий можно было бы назвать «новой Великой депрессией», указал академик.

При третьем сценарии развития событий ресурсов по-прежнему мало, но при этом сохраняется высокий уровень сотрудничества государств.

«В моду вновь войдет идея равенства, справедливого распределения благ. При этом экономическая ситуация может оказаться слишком тяжелой для того, чтобы поддерживать политически мотивированные и дорогостоящие ограничения на международное экономическое сотрудничество», – сказал Торкунов.

Этот «гармонический» сценарий, по его мнению, вполне возможен: «Элиты поглощены внутриполитическими проблемами и не ведут активную внешнюю политику. Между прочим, пандемия в этом плане показывает возможные траектории для такой гармонизации».

При четвертом сценарии в мире достаточно ресурсов, но слабо международное сотрудничество.

«Мировая экономика сравнительно быстро выздоравливает, а пандемия скорее усиливает существующие тренды, чем задает новые. Прежние региональные конфликты сохраняются. Международная конкуренция усиливается, хотя наиболее могущественные в военном отношении игроки удерживаются от самых рискованных решений, – отметил Торкунов. – Самые сильные экономики, прежде всего США и Китай, понимая, что «глобализация сломалась», стремятся создать вокруг себя техноэкономические блоки –большие сообщества государств, ориентированные на технологического лидера, обладающие эмиссионным центром, критической массой населения и высокотехнологичных компаний, достаточно емким рынком».

В таких условиях международная торговля и инвестиции проявят тенденцию к замыканию в рамках этих техноэкономических блоков. «Их существование подпитывает конкуренцию между крупнейшими державами и формирует архитектуру нового полицентричного мира. Международное сотрудничество динамично внутри блоков, но сравнительно слабо между ними», – добавил академик. Ученые МГИМО называют такой сценарий «каждый – за себя», обратил внимание ректор.