Ильхам Алиев: Азербайджан направил сотни тонн гумпомощи 13 странам

«Сейчас мы председательствуем в двух организациях - Тюркском совете и Движении неприсоединения и на самом высоком уровне провели Саммиты этих организаций. В итоговом заявлении Движения неприсоединения и Тюркского совета отмечена особая роль Азербайджана». Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению заявил президент Ильхам Алиев.

«К каждой работе мы относимся с большой ответственностью, и наше председательство не должно носить и не носит формальный характер. У кого есть возможности, должен помогать в трудную минуту: как в жизни, так и в политике. Это соответствует нашим традициям. До сегодняшнего дня мы направили помощь 13 странам, и говорить об этом начали только в последнее время. Мы направили самолетами сотни тонн помощи.

Мы отправили произведенные в Азербайджане средства защиты и дезинфекции, но не рекламировали это. Мы сделали это, считая своим моральным долгом перед странами, которые обратились к нам. Мы знаем, что финансовые возможности этих стран не позволяют предпринять необходимые меры. Уверен, что эта помощь спасла жизни многих людей. И это главное. Мы оказали помощь 13 странам и трем международным организациям, что еще раз демонстрирует нашу ответственность», - сказал глава государства.