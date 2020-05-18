Ученые о вызываемых коронавирусом возможных расстройствах психики

"Предыдущие пандемии гриппа были связаны с долгосрочными психоневрологическими последствиями, поэтому вполне возможно, что другие вирусные инфекции в больших масштабах могут вызвать устойчивые заболевания психики... Нашей целью было изучить две предыдущие эпидемии коронавируса, SARS и MERS, чтобы выявить возможные психиатрические и психоневрологические последствия для текущей пандемии. Мы также изучили ранние данные о COVID-19", - отмечают авторы исследования.

Спутанность сознания и делирий могут развиваться во время острого периода заболевания у пациентов с COVID-19, а в долгосрочном плане возможно развитие депрессии, тревожных расстройств и ПТСР, следует из исследования британских ученых, опубликованного в журнале Lancet.

Ученые проанализировали 72 исследования, которые включали данные о вспышке тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония, о ближневосточном респираторном синдроме и новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Согласно исследованию, систематический обзор показал, что во время острого периода заболевания общие симптомы среди госпитализированных пациентов с SARS и MERS включали спутанность сознания (36 из 129 пациентов), подавленное настроение (42 из 129), тревожность (46 из 129), нарушение памяти (44 из 129) и бессонницу (54 из 129). В стадии после заболевания у выписанных пациентов часто сообщалось о депрессии, бессоннице, тревожности, раздражительности, ухудшении памяти, усталости и расстройствах сна. Мета-анализ исследований показал, что на стадии после болезни частота посттравматического стрессового расстройства составляла 32,2%, депрессии - 14,9%, тревожных расстройств - 14,8%.

Имеющиеся данные по пациентам с COVID-19 при тяжелом течении болезни говорят о развития делирия, или психического расстройства, сопровождающегося помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Так, одно исследование показало, что спутанность сознания возникала у 26 (65%) из 40 пациентов отделения интенсивной терапии, а возбужденное состояние у 40 (69%) из 58 пациентов отделения интенсивной терапии. В другом исследовании у 17 (21%) из 82 смертельно больных пациентов наблюдалась спутанность сознания.

"Если заражение SARS-CoV-2 происходит аналогично заражению SARS-CoV или MERS-CoV, большинство пациентов должны выздоравливать без психических заболеваний. SARS-CoV-2 может вызвать делирий у значительной части пациентов в острой стадии. Врачи должны знать о возможности развития депрессии, беспокойства, усталости, посттравматического стрессового расстройства и более редких нервно-психических синдромов в долгосрочной перспективе", - заключают авторы исследования.

При этом авторы отметили, что количество подобных исследований о пациентах с COVID-19 ограничено, поэтому более подробное описание возможных психических расстройств на данный момент невозможно.